港星葉璇以國際中國小姐冠軍之姿進入演藝圈，是演藝圈中著名的「誠實姐」，時常爆出令人震驚的娛樂秘辛，近日她上節目《辣媽學院》再度瘋狂爆料，指出某一名一線男星有口臭毛病，拍戲前她還要求對方吃下口香糖，引起網友熱議，列出躺槍名單。

葉璇在節目中透露，她年輕時曾演過多部港劇，當時剛入行她和胡杏兒共同演出《衝上雲霄》時，曾被前輩苑瓊丹處處針對，直到後來她才發現也是因為當時前輩嚴格的要求，幫助她成長許多，後來自己當製作人籌拍《紫釵奇緣》，也主動找來對方扮演林峯的母親。

葉璇也爆料，她曾在拍戲遇過一名男明星有嚴重口臭，要拍吻戲時還要求對方先去吃口香糖，不然她實在無法忍受，由於男星拒絕，助手還頻喊：「你吃啊你吃啊你吃啊！」最後強迫對方吃下，才順利完成那場戲，由於要保護男星身分，葉璇只在主持人手上寫下對方的姓氏提示。

葉璇爆料一線男星有口臭毛病。(圖/翻攝自微博)

接著葉璇又再表示，她還碰過男星因演技太差遭刪除戲份，「他第一次演戲，然後他不會演，本來他還要跟我結婚，就被導演都刪掉了！」節目片段釋出後，引發網友熱烈討論，列出葉璇曾合作的對象，包括霍建華、林峯、黃秋生以及吳京等人，更有不少網友認為霍建華和葉璇2004年合作過《天下第一》，當時是男方第一次拍陸劇，因此機率很高。

(中時新聞網)