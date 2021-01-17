電影《皇家賓館》改編自日本新官能派作家櫻木紫乃百萬同名小說，並榮獲日本文壇榮譽「直木賞」肯定。由曾以讓安藤櫻大放異彩的《百元之戀》，以及近期Netflix原創劇集《全裸監督》的導演武正晴執導。

電影邀請主演《阿淺來了》、台日合製電視劇《路～EXPRESS～》的波瑠飾演主角雅代，而這個角色同時也是原著作者櫻木紫乃的化身。武正晴表示，對波瑠的眼鏡短髮造型印象深刻，剛好她也與櫻木老師的氣質相當符合，因此便將波瑠視為不二人選。

波瑠打掃賓館 松山研一賣成人玩具

波瑠透露電影中的賓館佈景「相當有說服力！」她飾演接下家業為賓館的接班二代，因報考美術大學失敗鬱悶，幫忙打理賓館，當然也得打掃，而了解各種客人的孤獨秘密世界。

《皇家賓館》全片拉到北海道釧路拍攝。（摘自電影官網www.phantom-film.com/hotelroyal）

預告片中，她問飾演成人玩具商的松山研一「Sex，是好東西嗎？」帶出全片主題。她認為演雅代這角色最難處在於腳本對白很少，總是像個無所事事、若有所思，單純是個賓館中的旁觀者，為了演出替角色做了不少功課，才能讓自己融入其中。

該片熱血製作團隊認為「拍這片怎能只是在東京搭搭佈景！」於是全片拉到北海道釧路拍攝，當地亦為著名觀光地，去過釧路的觀眾見到片中大街、幣舞橋、和商市場、釧路港等場景，必定感到十分熟悉。

《皇家賓館》一探充滿慾望的賓館內幕。（摘自電影官網www.phantom-film.com/hotelroyal）

《皇家賓館》片中賓館富麗堂皇。（摘自電影官網www.phantom-film.com/hotelroyal）

《皇家賓館》導演武正晴。（摘自電影官網www.phantom-film.com/hotelroyal）

(中時 )