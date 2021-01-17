前衛生署長楊志良近日針對北部醫護感染新冠肺炎成為本土確診病例，公開批評應該開除醫護引起爭議。不過，但近日隨著北部某醫院院內感染擴大，形成群聚感染，「有症狀不通報」的問題被楊不幸言中，引起網友熱議，更有網友人不住直言楊志良是先知，「先知總是孤獨的」。

中央流行疫情指揮中心今召開記者會指出，北部某醫院群聚案擴大，繼16日新增1名護理師染疫後，今天也新增1名醫師確診，為日前確診醫師（案838）的接觸者。

衛福部長陳時中表示，未來對於這些密切接觸者會進一步檢討，任何可能的接觸者，有接觸到都請他們停止上班，適當時間採檢，有健康狀況一定要報告，至於其他人有相關症狀都要先報告並停止上班。

對此，有一名網友在PTT上發文表示，楊志良明明說的是醫生有症狀為什麼不通報自主隔離，結果被媒體打成插管導致染病所以要被開除，現在證明是不是醫生一有症狀就通報，也不會搞到院內感染了，雖然開除說太過分，但是有症狀不通報才是這次院內感染的主因吧？

對此，有些網友忍不住為楊志良叫屈，「忠言逆耳、「忠言逆耳+1」、「忠言逆耳，臺灣李文亮？」、「楊志良說得很對，只是直白了點」、「楊志良沒錯是顏色不對」、「真話總是難聽」。

還有網友對照近日院內感染擴大的情況，直呼楊志良是先知，「楊志良先知」、「楊志良就先知啊」、「先知總是孤獨的」、「先知很孤獨的，公道會環尼的」、「楊志良先知+1」、「先知朝聖」、「楊先知，已經院內感染了」。

(中時新聞網)