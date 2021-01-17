桃園市議員王浩宇罷免案16日通過，但王浩宇為何在罷免過程中，選擇與前高雄市長韓國瑜罷免案一樣的戰術打法「低調」牌，卻依然被罷免？引發討論。緊接而來的高雄市議員黃捷罷免案，有媒體人就提出觀察認為，黃捷在最後這段時間，剩正面對決和低調避戰，以她來看，若採正面對決，勝率會較高。

王浩宇罷免為何學韓國瑜蓋牌？媒體人驚：黃捷出這招會贏。高雄市議員黃捷(左)、前高雄市長韓國瑜(右)。(圖/合成圖，本報資料照)

媒體人臉書粉專「文翔政論」16日發文指出，罷免王浩宇過關後，接下來的罷免案，如何打罷免戰，是政治人物的新課題，他認為，2016年民進黨執政後把罷免門檻降低，還讓罷免可宣傳，這其實大大改變了罷免選戰；罷韓、罷王，防守方都參考了過去割闌尾的經驗，想保持低調，最後卻失敗，主要是規則已經不同，遊戲手段也不一樣了。

他解釋，罷免一位政治人物要分成前後2階段，在罷免「成案之前」，對進攻方(罷免方)不容易，尤其對手可能掌握行政資源，難免受到一些阻礙；但是「成案之後」，事實上，是對進攻方有利，原因是進攻方的戰術相對單純，「基本上就是努力宣傳、拉票，讓罷免通過，也就是進攻方的失敗，只會建立在能力、努力不足上，讓防守方在戰術上運用比較困難。

防守方(被罷免人)有兩種勝利方式，一種是「門檻未過」勝出，一種是「不同意票多數」勝出。然而實際上防守方在做戰術選擇時，被迫只能二擇一，也就是當你選擇「門檻未過」的路線，同時就得放棄「不同意票多數」的勝出方式，反之亦然，因此，並沒有同時達成條件的方式。

分析指出，若純粹以戰術來看的話，其實選擇正面對決的勝率應該會高一些，也就是跟對手比拼誰拉的票比較多，尤其被罷免者通常應該享有相對行政或是媒體聲量資源，理應比罷免者還要更多籌碼才對，單純一對一搶票，未必會輸。但若選擇以低調方式去希望降低罷免門檻通過的可能性，那等於是放手任由進攻方攻擊。

也就是寄望進攻方火力不足，自己失敗，而這樣的風險相當高，因為成功並非操之在自己的手上，對手只需要努力進攻，拚過門檻即可獲勝，因為防守者為了讓門檻不過，一定會盡可能降低自己人去投票的可能，票數上不可能贏。

但為何韓國瑜跟王浩宇都選擇低調？分析說明，因為防守方同時還須顧慮到「中間選民」，因為這是關鍵之一，若中間選民認為被罷免人言行極具爭議，也很可投入罷免浪潮，成為巨大變數。

對於黃捷罷免案，分析總結認為，她選擇「正面對決」的勝率應該會更高，但政治考量上，必須自己拿捏，是豁出去賭一次？還是思考退路跟自己名聲的保全？

【論罷免攻防】 罷免王浩宇過關了，先恭喜中壢人，不過經歷罷韓、罷王，還有接下來一些要發生的罷免案，罷免投票恐怕會越來越頻繁，如何打罷免戰，是政治人物、學者的新課題。 2016年民進黨執政後把罷免門檻降低，還讓罷免可宣傳，這其實大大改變了... 由文翔政論發佈於 2021年1月16日 星期六

(中時新聞網)