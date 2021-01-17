副市長謝政達代為致贈福袋給福田戶。（許哲瑗攝）

歲末天寒，佛光山三峽金光明寺連續第7年舉辦寒冬送暖音樂饗宴，為達到防疫的要求，金光明寺在大雄寶殿外，另外加開4樓大會議室，以拉大福田戶的間距，並全程配戴口罩。參與的近千戶每戶獲福田金2000元，以及油、米、棉衣等民生物資福袋。副市長謝政達、社會局副局長許秀能等到場，感謝佛光山長年的慈悲和愛心。

音樂饗宴由知名大提琴家張正傑率領多位音樂家演出，並由水果奶奶趙自強主持。張正傑以一首巴哈無伴奏大提琴拉開序幕，接著藉由羅傑利名琴與鋼琴、小提琴、二胡、次女高音合奏的模式，演出一首首知名動人的曲目，包含天鵝湖、羅西尼曲、梁祝、卡門、歌劇魅影等，最後所有中西樂器家族和次女高音合演風流寡婦，現場掌聲不斷。

金光明寺住持覺培法師表示，她剛到任時，三峽那年寒冬山區正下著雪，她憶起在南華大學求學時，有次接待會眾，因來的人比預期的多，大寮（廚房）拼命煮餐，星雲大師數度跑到大寮來看，擔心會眾沒飯吃，因此午、晚餐都不吃，翌日她們向大師請罪，大師告誡說，出家人戒律雖有上百條，但實則只有一條：「不忍眾生苦」。

覺培法師認為，福田戶不僅需要物資上的滿足，也要心靈上的豐裕，因此她從4年前開始邀請張正傑等音樂家，在燃燈祈福、致贈物資前，先讓大家聆賞一個小時的音樂，希望福田戶也能享有音樂的滋潤。她並引領大家，代星雲大師宣讀為生活困頓者祈禱文，認為福田戶不是渴求救助，而是要有「生活的尊嚴」，因此祈求佛陀能賜與他們振作，挺直腰身，「將生命的空無轉為充實」。

謝政達致詞表示，感謝金光明寺和佛光山慈悲基金會以及許多贊助的功德主，連續7年來舉辦寒冬送暖，使近千戶的弱勢家庭能獲得挹注，不僅在物質上，連心靈上也都受到滿足。他也感謝金光明寺在市府舉辦防疫社區演習時，能提供場地，並加入防疫演練，以確保民眾的防疫安全。

市議員林銘仁、陳世榮、林金結、廖宜琨、蘇泓欽，立委蘇巧慧、吳琪銘，鶯歌區長施明慧、樹林區長王坤南、三峽區長周晉平以及土、樹、三、鶯等區的多位里長均蒞臨參加。福田戶除由社會局各社福中心社工陪同參加外，亦有里長帶領與會。

(中時 )