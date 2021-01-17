炎亞綸今辦《摩登原始人》簽唱會。（盧禕祺攝）

炎亞綸今辦《摩登原始人》簽唱會。（盧禕祺攝）

炎亞綸17日舉辦《摩登原始人》簽唱會，宣布新專輯拿下實體銷售與兩大電台排行榜冠軍，久未辦簽唱會的炎亞綸，受訪時坦言心情緊張、壓力爆棚，不僅長了一顆痘痘，還因怕冷在身上貼滿暖暖包，遭虧年紀大，炎亞綸笑喊：「不是，是體脂變低。」透露腹肌時有時無，早上起床會出現，但喝完水就消失。

炎亞綸今獻唱新歌〈摩登原始人〉開場，是他有感於人類「越進步亦越退步」現象而寫下的歌曲，也是他首次參與詞曲創作及製作，「這張專輯真的就像是我的孩子一樣，終於明白為什麼其他創作人會這麼在意每一個評論了」。他直言這次的作品不同於以往曲風，事前對於粉絲能否接受感到提心吊膽，所幸專輯拿下「雙料冠軍」，他開心地說：「以往歌迷很內向，今天看到有人跟著律動。」

炎亞綸自認放下過往包袱，越來越能呈現赤裸的一面，會否因此停止搞笑？他笑回：「我無法避免搞笑啦，小時候就愛了。」他之前透露買下近來狂漲的台積電，今再問此事，炎亞綸笑認「有一點收穫」，至於細節則不願多說，就怕被網友拿來討論或攻擊，幽默轉移話題表示：「我喜歡喝『台G店』雞湯。」自認現在收穫最多的就是專輯。

(中時 )