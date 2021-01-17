女星韓瑜擁有雪白肌膚、水汪大眼，演過多部本土劇深受喜愛，常在社群網站分享生活點滴的她，近日曬出一張休息的慵懶照，卻因衣服拉鍊拉太低，意外成為吸睛亮點。

韓瑜透露自己放假放得太開心，窩著不想動太久，不得已要運動還債一下，照片中，她穿著黑色居家服，用濾鏡特效戴了一頂絨毛頭飾，身旁還有一些愛心可愛裝飾，特別吸睛的是，韓瑜的衣服拉鍊大開，胸前的白嫩一片全被看光，看起來就像開深V，半球若隱若現，十分撩人。

韓瑜曬居家照，胸前拉鍊拉太低成亮點。（圖／翻攝自IG）

韓瑜近來在八點檔《天之驕女》飾演腹黑妻子「方文鈴」，一改過去苦旦形象，常有嘶吼、耍狠的演出，讓觀眾看得相當過癮，不過，近來她在劇中遭遇悽慘，不但要頂著7度低溫在雨中拍逃亡戲，還要摔在泥地上，模樣相當狼狽，讓她都忍不住PO出自己披頭散髮的劇照，自嘲是「行走的貞子」。

另外，韓瑜日前在IG上傳雙手瘀青照，提到：「這幾集拉拉扯扯的戲，得到的禮物瘀青」，原來是她與同劇許多演員都有拉扯戲，才導致手上傷痕累累，但為了避免有影迷誤解，她也解釋瘀青並針對戲中老公黃少祺，表示如果因此冒犯到黃少祺本人或粉絲，相當抱歉，未來對於自己的言詞部份會多加注意。

(中時新聞網)