中職桃猿隊葉家淇自爆精神出軌外遇 稱與3女有金錢糾葛（翻攝 葉家淇臉書）

中華職棒樂天桃猿隊投手葉家淇今晚5時許，在個人臉書自行爆料PO文道歉，公開向A、B、C、D共4名友人道歉，並自稱與A、B兩位女子有感情糾葛，同時與A、B、D三名女子有金錢借糾葛。

葉家淇道歉全文如下：

各位球迷朋友打擾了，本人在此向 A小姐、B小姐、C 先生以及他的伴侶D小姐公開道歉，由於個人的種種行為偏差，導致造成對這四位的傷害。

對於 A小姐，我深感抱歉，過去五年交往期間發生過多次精神上出軌外遇，家人對於她的不尊重、在分手後我還對她四處散播不實指控及毁謗，訛言謊語讓她名譽嚴重受損，把許多我做的錯事都推到她的身上，造成她與我家人、朋友間不必要的誤解及對立。

然後是與B小姐交往過程中，我感情上的瑕疵，說了漫天大謊回頭挽回A小姐，在此我深感抱歉造成2位的傷害。我該面對自己做不到感情裡最基本的尊重。

面對這些錯事我都是用避重就輕在面對及處理，甚至在東窗事發之時，我仍沒有勇氣去面對現實，再次污衊A小姐，我很抱歉我應該要負責任的面對自己的所做所為。

對於 B小姐，我深感抱歉，在我們過去三個月的交往期間中，又發生了我對感情的不忠而回頭挽回A小姐，以及交往過程中與他人述說去影響她聲譽及名聲的不實指控，在此我深感抱歉，在跟B小姐交往期間，我也因金錢觀迷失，傷害了她曾對我的照顧及對我的保護！

對於 C先生及他的伴侶D小姐，我深感抱歉，由於個人偏差的想法在D小姐的匿名留言上，攻擊了D小姐，以牙齒不整的名義去傷害到對方，又在私底下與朋友間截圖D小姐照片，嘲笑她，對此我深感抱歉。對於C先生我深感抱歉，我不只在背後嘲笑他的伴侶，也多次離間C先生和他人的關係，更常常對他說謊，背叛他多年來對我的信任，以及我們的友誼。

以上四人我也與他們有金錢上的部分，不論是與A小姐、C先生、D小姐私底下朋友間的借錢，還是與民間借貸公司借款，B小姐的幫忙還債都是，對此我也深深感到抱歉。

在此我向這四位當事人說聲對不起!

我因不斷的迷失自己，消費了曾經你們對我的信任及我們的友誼！

我性格上的瑕疵，我會嚴正修正及好好面對自己過去ㄧ再重蹈覆轍所犯下的錯誤！

(中時新聞網)