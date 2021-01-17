究竟是誠意和解還是假和解真報復？一名娃娃機的場主因為租機台糾紛與另一名場主鬧上法庭。法官調解後，雙方同意以7000元和解。沒想到對方卻拿了一袋一元硬幣總共7000個，讓事主徹底傻眼。怒喊這根本就是「一元的復仇」。

一名蕭姓網友在臉書社團《爆廢公社2.0公開版》PO文表示，一名娃娃機的場主來租機台，退租之後沒有給解約金，還向原PO嗆聲，要錢就走法律程序來要。

雙方鬧上法院，受理法官勘驗雙方對話記錄之後，對方才發覺原PO證據齊全態度軟化。這時候法官介入調解，詢問兩造是否願意以7000元和解，雙方都同意當庭和解。

不料，就在法官諭令還錢期限的最後一天，對方約原PO到超商見面，然後開著跑車抱著一大袋1元銅板一共7000元 來支付和解金，讓原PO當場傻眼直說：「和解金7000元，收到真的很.......」、「法院判決出來的和解金，國幣不能拒收呀.....」，最後原PO硬著頭皮當眾把7000個1元硬幣數完收下，無奈表示「收到一元的復仇.....」

文章曝光之後，引起網友熱烈討論，「叫他直接當場算給我看」、「這招真夠狠，拿起來很重，要算也很難」、「我是一定陪他玩啦，他算一次，我算一次，看是誰弄誰」、

「殺敵7千，自損7千」、「很重的和解金」、

「這也太靠北了吧⋯⋯」、「這也太靠北了吧⋯⋯」，也有網友幫忙建議該如何處理，「

有機器能直接數錢呀~ 」、「秤重最快」、「拿去銀行處理就好」。

(中時新聞網)