阿姑甜蜜餵李朝永頂級野生鮑魚。（林淑娟攝）

阿姑、李朝永年貨大展推銷澳洲野生鮑魚人潮爆。（林淑娟攝）

阿姑、李朝永年貨大展推銷澳洲野生鮑魚。（林淑娟攝）

戲劇教母、資深製作人周遊（阿姑）與導演老公李朝永17日現身台北世貿年貨大展，為澳洲野生鮑魚品牌站台，都喜歡美食愛吃鮑魚的兩人直誇吃鮑魚好處多多，李朝永說：「顧眼睛、顧身體！」被問是否因此晚上體力特別好，他笑說：「當然好啊！看她多幸福！」73歲的他進一步被問「現在是否還可以」，立馬自豪笑說：「哇哈哈！你問她！因為我都有吃飽魚，加上代言的保健食品！」還得意透露阿姑最近睡覺都抱他抱緊緊！

由於近期寒流一波波來襲，阿姑也力誇老公：「晚上身體熱得跟火爐一樣！最近才知道我很需要他、他也需要我！」李朝永跟進放閃：「對，我也不能離開她，她也不能少了我」，走過外遇風暴、破鏡重圓的兩人，果然已重拾演藝圈「神鵰俠侶」黏TT好感情，放閃不手軟。

除了李朝永自誇身體好，阿姑也透露，她前陣子剛完成身體健康檢查，結果醫生說她身體非常好，都只是小毛病，「三高有二高，但都高一點點而已」，她還很驚訝自己「眼睛怎麼那麼好」，「我視力1.3、1.4，普通人1.2！」李朝永接話：「所以阿姑把我看透！」阿姑也得意地說：「對啊！他一點一滴我都把他看透！」但她哀怨自己過去沒有好好照顧肌肉，以至於多年前一摔就腰椎骨摔傷，所幸至今沒有骨質疏鬆，只有換過關節，後來也可以正常跑、可以跳，連在國立台北商業大學當教授教書，「別人都坐在椅子上教書，我不用坐，一堂課90分鐘，從頭站到尾！」

農曆年將屆，阿姑透露，今年除夕吃過團圓飯後，隔天全家人就會包一台中巴士，一起到中部出遊，她很開心在傳播圈的兩個兒子馮凱、張志群都非常好、事業很有成就，李朝永忍不住再接話：「四個孫子也非常棒 ，尤其老公特別好！」聽得阿姑忍不住嬌嗔拍打他。

(中時 )