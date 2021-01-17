華邇街幼兒園園長蔡清雯在校內收養３隻流浪犬，會與學生一同校外交學。（動保處提供／李俊淇新北傳真）

蔡清雯曾用學校名義捐車輛給動物協會。（動保處提供／李俊淇新北傳真）

為了推廣動保理念，新北市林口區華邇街幼兒園園長蔡清雯今（17）日上午11時在昕境廣場2度包場請民眾欣賞《十二夜2》電影，吸引近百人參加，動保處長楊淑方出席力挺，蔡園長表示，當初是父親認養的流浪犬走失，協助幫忙尋找時，才發現流浪犬的困境，包場看請民眾電影是希望生命教育能向下紮根。

蔡清雯表示，10年前失智父親認養了一隻狗叫Cookie，一時不慎讓Cookie走丟，不斷在街頭苦尋數月，也看到流浪動物困境，進而開始關心、投身照顧流浪動物，目前所經營的幼兒園內也陸續收養了3隻浪浪狗，教導幼童學習一些正確的動保觀念，打造動物友善校園。

動保處長楊淑方表示，這是幼兒園第二次辦理《十二夜2》電影欣賞，上次活動以邀請幼兒家長為主，這次活動則以林口居民較多，園長也曾捐車輛給相信動物協會，這次發起這樣的活動，希望能透過影片能逐步改善人與流浪犬關係，給流浪狗一個美好的未來。

動保處表示，7年來已辦理校園巡迴783場，共有18萬2,268人次參與生命教育 ，並持續推廣多元認養，目前共有45所學校88隻校園犬貓，學生在校犬貓陪伴下，使動物保護觀念深植每個孩子心中，創造出友善動物校園，並透過同學影響家長，深入每個家庭。

(中時 )