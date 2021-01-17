綠屋頂講師李武昌則以綠屋頂為主題，示範不需經常澆水的多肉植物種植法。（李宜杰攝）

台南社大公民自主發電講師林元笠，則依自己需求自製太陽能獨立系統。（李宜杰攝）

老屋修繕課程老師林志學則善用建築廢棄物，再利用製成家具。（李宜杰攝）

台南社區大學17日下午於文化中心假日廣場舉辦《風險社會下的學習指南：教與學博覽會》，展列面對災難後，生活可能的影響及如何調適的學習課程。城市農夫教師程鐵翼，現場特別示範微生物土壤改良、常見的公園野菜辨識與料理等，綠屋頂講師李武昌則以綠屋頂為主題，示範不需經常澆水的多肉植物種植法，吸引眾人聆聽，更有超過百名學員現場報名。

「只要幾根水管及濾網，就可以製作簡易的雨水蒐集系統，用來澆花或打掃！」來自加拿大的向自然學設計講師孟崇德，讓學員動手體驗相關技能。「簡易的太陽能組裝，就可以在斷電時，維持大多數的家電使用。」台南社大公民自主發電講師林元笠，則依自己需求自製太陽能獨立系統，並將綠建築的永續概念，融入自己的居住環境改造中。

台南社大校長林朝成表示，隨著全球氣候變遷帶來的災難日益嚴峻，台南社大整合各學程領域老師的專長，開設包括自力發電、雨水回收、野外可食用植物的辨識、太陽能鍋、自然農法及降低消耗的修繕技能等，生活基本功的練習，及面對災難下的社交隔離的心靈調適之道。

教育局長鄭新輝、立委王定宇、陳亭妃及關心環境教育的市議員許又仁、穎艾達利等，17日也到現場關心，討論如何推廣適應城市災難風險的學習活動。鄭新輝表示，這次台南社大展列了許多利用太陽能及雨水蒐集的課程，非常有幫助，未來市府會積極利用台南社大平台推廣。

除風險課程外，教學博覽會現場也陳列了社大豐富的動靜態課程展示，吸引了眾多學員前往報名。台南社大表示，當天風險社會學習課程推出體驗後，學員詢問及報名踴躍，學習如何動手解決問題、讓廢棄資源重新再利用，課程招生率明顯提高，目前多個課程都已接近額滿，請市民把握時間前往社大報名。

(中時 )