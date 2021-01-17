沒想到台北富邦勇士本季的不敗之身，竟會被排名墊底的新竹街口攻城獅打破！攻城獅17日靠著狠投24分、雷特拿下生涯首次大三元，加上替補後衛陳堅恩末節投進3顆三分球，最後以111比102爆冷擊敗地主富邦，除了中止富邦開季6連勝，也讓富邦嘗到首敗滋味。

一開賽攻城獅就打出13比2，也讓富邦洋將塞瑟夫提前兩犯離場，雙方差距逐漸擴大，甚至來到次節，攻城獅一度領先到21分之多，不過富邦總算靠著賈西亞、簡偉儒內外聯手，回敬一波13比2猛攻，重新逐漸縮小差距到個位數。

到了上半場還剩3分08秒，攻城獅一口氣折損高國豪與宋宇軒，兩人更都一度倒地不起，重創攻城獅全隊士氣，也讓富邦追到只差6分，上半場打完，富邦把比分追成47比50，賈西亞攻下半場最高15分，攻城獅則以狠投12分最高。

來到下半場，狠投、雷特兩名攻城獅洋將再次發威，帶領球隊重新擴大領先到17分，第3節還剩3分42秒，賈西亞被吹技術犯規，終於引爆富邦總教練許晉哲怒火，在場邊狂喊回來了，明明沒喊暫停，場上卻莫名其妙變成暫停狀態。

許總的另類抗議方式，激起富邦反攻氣勢，打到最後7分27秒，富邦追成84比86，不過攻城獅替補後衛陳堅恩此時成為場上奇兵，接連投進3記關鍵三分球，其中包含最後1分鐘的三分命中，幫助攻城獅成功穩住場上領先局面。

(中時 )