「美國國家廣播公司」(NBC)17日報導，美國聯邦調查局(FBI)正調查6日發生的國會之亂，背後是否有外國政府、激進組織或個人提供財政支援，讓川粉得以組織、發動如此大規模暴力行動。目前除發現法國國民金援右翼團體外，還發現中國大陸、俄國與伊朗趁亂煽動言論，以擴大美國社會對立與動亂來深化其政策利益。

作為調查的一部分，FBI正調查由法國國民提供給另類右派團體(alt-right)的金流。該筆金流於國會之亂發生的1個月前匯入，總金額高達50萬比特幣。該筆交易本週由1家專門分析加密電子貨幣轉移的公司，披露於網路之上。

報導指出，在2020年12月8日，便有22筆總額高達52.2萬美元(約新臺幣1475.69萬元)的比特幣轉入右翼團體的個人與組織中；其中，以名嘴尼克·福恩特斯(Nick Fuentes)得到的金援最多，高達25萬美元(約新臺幣706.7萬元)。

FBI官員指出，該名法國公民為電腦工程師，在匯款給另類右翼團體後便已自殺。不過，目前仍不確定俄國是否有介入比特幣的轉帳。但使用加密電子貨幣已引起FBI注意，並調查此一金流是否用於非法行為；若有，則可能以洗錢與共謀罪加以起訴。

此外， 在FBI、國土安全部、聯邦政府與華盛頓特區警方發布的聯合威脅評估中，點名自6日國會發生暴力事件以來，俄國、伊朗與中國大陸抓緊機會煽動矛盾，藉由擴大美國社會的不穩定，進而謀求自身政策利益得以在政權交接期間更為擴張。

該報告指出，在國會動亂、總統彈劾與社群媒體聯手審核川普帳號等事件中，俄國國營與代理媒體誇張地放大其暴力色彩與混亂性質。俄國代理媒體甚至宣稱，「反法西斯主義運動(Antifa)成員喬裝成鋼鐵川粉，衝進國會大廈」。與此同時，中國大陸媒體「抓緊國會騷動詆毀美國民主治理，塑造美國衰弱的形象，還趁此為其鎮壓香港示威進行辯護」。

目前調查外國勢力對國會暴亂的煽動，由FBI的反情報部門負責。事實上，早在數年前FBI的現役與退休官員，就警告愈來愈多證據顯示俄國與其他外國對手正秘密資助極左與極右的政治激進分子。

包括執法官員與恐怖主義專家也都提醒，「長期以來，西方白人至上主義就與俄國政府持續暗通款曲」。這種趨勢已為參議院發現，並於2021《國防授權法案》中要求，俄國如何援助種族主義與出於種族動機的極端暴力團體，以及這類團體在歐洲、美國的網路，五角大廈應向國會簡報並提出因應之道。

(中時新聞網)