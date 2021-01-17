菜鳥教頭林岳平去年帶領統一獅在不被看好的情況下，奪下隊史第10座總冠軍，今年尋求連霸，他也在開訓典禮中寫下「再次感動，連霸奪冠」，他還主動提到另一個目標尚未達成，「我還沒達成5成（勝率），希望能再突破團隊勝率。」

去年接下獅隊兵符，「餅總」就喊出目標5成勝率，雖然球隊最終奪冠，但獅隊全年拿下58勝61敗1和，勝率4成87，並未達標，今年他希望能夠再突破。

談到今年率隊目標，林岳平表示，去年打出讓球迷、球團、台南感動的比賽，希望能把去年總冠軍戰的團隊氛圍帶進今年季賽當中，「努力去創造新的統一霸業。」

今年各隊戰力持續補強，尤其是洋投部分都已做足準備，但林岳平不認為球賽可能會因此變得難打，「比較困難的是一周要面對3支球隊，對戰組合可能會碰上每隊最好的投手。」對於新賽程、隊數增加，他認為就要球隊重新磨合後，能否快速適應比賽。

「餅總」也坦言今年球隊最弱的一環是在游擊，「游擊雖然有林祖傑和其他人在是沒錯，但這之中只要有1、2個在賽季中低潮或受傷，球隊就要去找出其他計畫。」

對於去年選進的新兵，林岳平也點名有旅美資歷的李其峰，野手部分則為林子豪、何恆佑等人，「李其峰去年有場出賽1場，看得出來如果表現可以穩定的話，他在中繼這環對我們是有幫助的；子豪跟恆佑要看加入職棒後，能不能在連續出賽後能否維持一個好的表現。」

林岳平表示，也許會把林子豪、何恆佑放在一軍的高張力比賽中，讓他們去嘗試，看能否適應球賽節奏。」

(中時 )