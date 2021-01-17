正宮與小三大鬥法！雲林地檢署檢察官莊珂惠任職彰化地檢署時，偵辦一起妨害婚姻案件竟當庭要被告脫光揉胸惹議，小三前年9月遭判刑4個月，並得賠償元配30萬元；如今小三絕地反攻，對無情的舊愛人夫提告求償精神慰撫金350萬元，還出示人夫簽立的50萬元本票和承諾書，獲彰化地院判決要求人夫應履行協議給付50萬元。全案仍可上訴。

根據判決書，彰化縣已婚楊男和黃姓女子於2018年1月13日，前往台中市某摩鐵發生關係，又有多筆款項匯入黃女帳戶，遭楊妻察覺有異，隔天逼問下楊男坦承出軌。

為了與楊妻重修舊好，楊男將手機中2人在摩鐵拍下的「老漢推車」性愛照片傳給妻子，並告知黃女身體部位私密特徵；楊妻因此對2人提告妨害婚姻，楊男事後向妻子錄音自白懺悔，獲妻子原諒撤告。

2018年4月莊珂惠偵辦此案時，竟公然要求被告黃女當庭脫光拍照，並摸胸、檢查私處，黃女前年1月投訴莊檢性騷擾，全案雖不成立，但莊因此被法務部懲處，還被監院彈劾，也因此調回雲檢，十分狼狽。而此案件因楊男出示的性愛照片成為姦情鐵證，黃女前年9月遭判刑4個月，還得賠償元配30萬元。

黃女絕地大反攻，去年7月對楊男提告，指楊男對她深感虧欠簽立了50萬元本票，要求楊男履行協議給付50萬元；並指控楊男隱瞞已婚事實，與她交往，導致她被告背負刑責，侵害她的自由、健康與名譽權，求償200萬元；而楊男向妻子描述她的私密部位特徵，還將彼此裸體交疊的親密照交給妻子提告，害她遭檢察官濫用強制處分權，勘驗身體強拍裸照觸摸乳房，嚴重侵害隱私、使她痛苦難當，再求償100萬元。

楊男則反駁，本票是為了維繫不正常關係的代價，並強調只願意給付30萬元，即妻子提告獲黃女賠償的金額由他全部負擔；他與黃女發生婚外不倫，黃女早在2017年底就已得知他已婚，去年7月早已超過2年的侵權訴訟時效；自己向妻子坦承出軌並告知細節，是為了讓妻子舉證被侵害配偶權的必要行為，並非不法侵害黃女隱私。

彰化地院法官審理時，發現黃女在2017年12月17日曾以「時尚韓風精品服飾」Line帳號傳訊楊妻，「你本來就是楊ＯＯ老婆了，不但是；而且永遠就是他老婆，是無人可以取代的，OK」等語，經比對該帳號就是原本黃女使用的「貝蒂精品服飾」同一帳號，顯見黃女即使起先遭欺瞞，但在得知楊男已婚身分後仍繼續交往，提告侵權時已逾2年時效期間。

而黃女私密部位特徵及性愛照遭楊男出賣給妻子，導致她被告還背負刑責；法官則認為兩人通姦是事實，楊妻基於訴訟舉證之需要，要求楊男描述身體特徵、提供親密照片，楊男所為並未逾越比例原則，即使因此有害黃女隱私，情節亦非重大，因此認定黃女請求的300萬元部分於法不合，不應准許。

法官檢視楊男簽發的本票上，載明「只限和黃ＯＯ妨害家庭罪成立之賠償費用」，認為文義並非限於賠償民事侵害配偶權之判賠金額，因此判決楊男應履行承諾，依本票協議給付黃女50萬元。

(中時 )