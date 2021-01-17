案852染疫護理師父兄流鼻水，採檢結果出爐。(圖/指揮中心提供)

北部醫院院內感染昨升級為群聚感染後，中央疫情指揮中心今（17日）又公布新增1例確診，目前累積院內群聚增為3人，共4人染疫。在這起群聚感染中，證實2名確診醫護都為「1採陰、2採轉陽」的偽陰性個案。對此，中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬分析，偽陰性確診者將成潛在未爆彈，恐成為社區感染的防疫破口。

北部醫院群聚連環爆！指揮中心今再宣布一名30多歲醫師確診（案856），為案838同事。昨（16日）傳出一名20多歲護理師（案852）一採陰後出現發燒、喉嚨癢症狀，經二採檢後確診。

據了解，案852為與案838同醫院工作之護理師，兩人曾於1月10日工作時短暫接觸。根據《ETtoday新聞雲》報導，黃高彬針對案852的護理師染疫過程指出，一般來說醫師和護理師距離不會太近，只要在隔離病房外，除了同看一部電腦，在雙方都配戴口罩情況下，其實危險性非常低。

黃高彬表示，一般醫護人員若不是和病人接觸，彼此間的口罩防護率達90％-95％，染疫風險幾乎趨近於零。通常醫師也不會跨區照顧，連負壓隔離病房都有專門的清潔人員，除非是人力不足，才會互相支援。

黃高彬認為，案852確診護理師因一採陰，在自主管理期間到過藥局及診所看診算情有可原。但最怕的就是，未來可能還會有和案852相似的「偽陰性未爆彈」出現，此時就有可能導致社區感染的防疫破口。

指揮中心今公布案852的父母及哥哥採檢結果，都是陰性。同時，也陸續針對案838、839匡列之265名醫院人員進行二採；除了案856檢出陽性於今日確診，其餘264人中，224人檢驗陰性，其餘待採檢。

(中時新聞網)