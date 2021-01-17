為搶救桃園大潭藻礁，力促中油天然氣接收站遷離，環團發起搶救藻礁公投，目前進入第2階段連署，期望在2月底達成35萬份，成功邁向全民公投。台南社大也加入這場環保戰役，17日在教學博覽會現場呼籲民眾連署，包括南市多位議員也前往了解，為大潭藻礁請命。

為了守護大潭藻礁，珍愛藻礁聯盟發起公投連署，希望能在2月底前收集到35萬份連署書，使公投順利成案。台南社大研究員晁瑞光表示，桃園大潭有綿延27公里的藻礁，這是需要7600年才能形成的自然地景，在世界上非常珍貴少有，然而這座藻礁王國，卻要因為第三天然氣接受站而消失了，相當可惜。

晁瑞光說，珊瑚礁是由珊瑚蟲造礁，1年約長1公分，所以要好好保護；而藻礁則是由珊瑚藻造礁，植物造礁速度緩慢，平均10年才長成1公分，更是珍稀珍寶！晁瑞光稱，期待政府相關單位與中油將天然氣接收站，遷離到更適當的區域，還給台灣的下一代更自然的樣貌。

(中時 )