火化場推棺卡門框 棺木落地遺體外露 闖禍禮儀師下跪道歉（中視新聞提供）

台南市南區殯儀館首度傳出棺木落地導致遺體外露事件！3名禮儀師準備將已入殮的棺木推進火化場時，疑因棺木卡到門框，禮儀師卻強行拖拉推車，導致棺木墜地破裂，棺蓋掀開致亡者遺體外露，家屬見狀尖叫，禮儀師趕緊將遺體重新入殮全新棺木，闖禍的禮儀師更嚇得下跪道歉。

據查，昨天上午在南區殯儀館火化場靈車停柩處前，有3名禮儀師將裝有吳姓往生者遺體的棺木，放上推車準備推進火化場時，因入口處有斜坡，禮儀師推歪了，導致棺木卡到門框；此時，1名禮儀師強行拖拉推車，導致整個棺木傾斜落地，棺蓋也掀開致遺體外露。

棺木落地時，現場眾人嚇得尖叫，棺木側邊也出現裂痕。在場的禮儀師及家屬合力先把遺體推進棺木裡，再將棺木推回推車上；南區殯儀館更另開一間房暫放裝有遺體的破損棺木，禮儀師也趕緊通知公司另行運送全新棺木，經重新入殮後，另行安排在下午火化。事後，闖禍的禮儀師更在祭拜區下跪，頻頻向亡者及家屬道歉。

火化場推棺卡門框 棺木落地遺體外露 闖禍禮儀師下跪道歉（中視新聞）

禮儀公司強調，禮儀師深感自責，當天已在當地禮儀主管的陪同下，再次向亡者及家屬表達對此次意外深切的自省及最高的歉意；家屬也已表接受，並對禮儀師在治喪時間提供的協助與付出表達感謝，也希望大家都能共好，無所罣礙，懇請各界諒解家屬治喪心情，不要打擾家屬。

民俗專家認為，棺木掉落地上致遺體外露，在民俗上是很大的忌諱，甚至是觸了往生者與家屬的霉頭，禮儀公司應該負起責任，除了應賠償相關費用，闖禍的禮儀師，也要對往生者的神主牌下跪懺悔，取得往生者的原諒，否則一輩子都會良心不安。

(中時 )