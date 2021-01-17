去年行使FA最終續留母隊的統一獅老將陳鏞基，目前仍與球隊談約中，對於合約朝複數年方向，他透露年限部分大致有共識，目前大概是差月薪跟細節，「雙方都有在交換意見，經紀人也說差距逐漸縮小中。」

陳鏞基去年月薪62萬，為獅隊薪水「一哥」，今年與球團議約中，不過到春訓開始仍未有定案，他坦言，「薪」事尚未敲定，心情多少有些不踏實。

陳鏞基說：「但這也不能急，我的本分就是放在球場上，大家都有認知知道今年球季非常難打，各隊洋投戰力都大幅提升，所以談薪就交給經紀人，如果兩邊都要顧要打好成績一定很難，畢竟場上成績顧好才有本錢去跟球團談。」

陳鏞基表示，目前雙方差距已慢慢縮小，簽訂合約的時間應該不會太久，自己希望能以3年約為目標，就差月薪和細節要再討論，至於自己要打到幾歲？他開玩笑說：「國慶打到幾歲，我就打到幾歲。」

開訓典禮中每位球員都在旗幟上寫下年度目標，陳鏞基則寫下「笑到最後」，他解釋，「去年我們走得跌跌撞撞，過程中也有些低潮，但打到最後、笑到最後的是我們，所以今年也希望是這樣，不管球季中發生什麼挫折、遇到什麼困難，都無所謂，正面去看待，只要到總冠軍最後一場打完，笑的是我們就好。」

(中時 )