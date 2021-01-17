南市府消防局17日在仁德區南紡世貿展覽中心舉辦119擴大防火宣導活動，台南開基玉皇宮更捐贈住宅用火災警報器1萬5000顆，用行動響應社會公益，也讓民眾平安過好年。

消防局長李明峯表示，消防局119擴大防火宣導期間，適值春節、元宵節，氣候乾燥寒冷，民眾使用電器用火、用電頻率較高，稍有不慎，易引起火災，為有效防止火災發生、加強民眾防火教育，灌輸民眾消防常識，故辦理擴大防火宣導嘉年華會活動。

17日活動現場除頒獎予2020年度績優警義消同仁外，並設有各式消防體驗：CPR學習操作、防災小常識、居家安全、防溺救援、即刻救援等關卡，並提供消防體驗及器材展示介紹，另由學童於現場繪畫著色寫生，搭配舞台表演及摸彩券抽獎品，並於舞台舉辦創意宣導互動遊戲，以多元、活潑、趣味性的宣導等方式展現，達寓教於樂。

另外，為提升消防救災安全，消防局也發放第2套消防衣，可進行替換使用。本次採購消防衣的特色，耐火性能更好，可抗血液病毒滲透，也增加防護性與透氣性；另外，在整體安全防護上，增加確保裝置，讓穿著消防衣的消防人員，在面對高空作業或需要救援時更有保障。

此外，開基玉皇宮為提倡社會公益，今年再捐贈住宅用火災警報器1萬5000顆，累積捐贈住宅用火災警報器4萬5000顆，捐贈總金額已逾2000萬，幫助4萬5000個弱勢家庭，提高住家消防安全。

(中時 )