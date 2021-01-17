統一獅外野手羅國龍去年因傷一軍僅出賽17場，他也感受到強烈的危機意識，今年期望能夠以健康、穩定的狀態把握住每次上場的機會，預約今年的「東山再起獎」。

去年春訓開訓第1天，羅國龍就因足底筋膜炎上防護室報到，只能看著隊友練球，「真的很無聊，今年能夠第1天就開始訓練，感覺就差很多了。」

獅隊去年「外野三帥」蘇智傑、林安可、陳傑憲打出亮眼成績，也壓縮到其他人出賽空間，羅國龍深感體悟，今年應該也是類似情況，必須要把握住教練團給的機會，「有機會讓我上場就要把握住。」

羅國龍表示，前年成績不好，去年還碰上傷勢攪局，讓他待在防護室的時間比在球場上更多，因此他希望今年能夠健康出賽。

而他的大哥高國輝近年也受到傷勢困擾，但去年下半季成功走出低潮，摘下「東山再起獎」，羅國龍也喊出要預約獎項。

羅國龍笑著說：「去年看到他（高國輝）得獎淚崩，有打電話給他，問他是有這麼感動嗎？怎麼哭成這樣。不然明年（2021年）我也拿看看，會不會也是這樣子哭。」

(中時 )