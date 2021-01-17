桃園市議員王浩宇在昨(16)日的罷免投票中，遭到中壢市民正式以8萬多票的罷免票，趕出桃園市議會；但民進黨卻稱國民黨明顯介入動員罷免，「造成政治對立非台灣之福」，對此，台北市議員羅智強在臉書痛批，民進黨在罷免韓國瑜的時候就叫做民主，國民黨罷免王浩宇的時候就成了對立，「真的是超超超級瞧不起這個雙標爛黨！」

羅智強在臉書中指出，民進黨的金魚腦「也太神了吧」，韓國瑜的罷免案也才過去半年，他們竟然可以通通忘記？當時是誰通過罷韓聲明、呼籲踴躍投票的？現在都失憶了嗎？這麼用力地打臉自己，「真的是超超超級瞧不起這個雙標爛黨！」

對於民進黨的指控，國民黨發言人陳偉杰表示，民進黨不反躬自省，長期縱容地方民代離譜行徑，早已累積民怨，如今民意反撲，才是罷免案通過的主因。呼籲民進黨應深自檢討，謙卑傾聽民意，無需樣樣都牽拖國民黨，來活焦點。

國民黨智庫副董事長連勝文也在臉書回擊民進黨，如果罷免王浩宇叫做政治對立，那麼罷免韓國瑜算甚麼？關閉中天新聞台算甚麼？看來以民進黨的不知反省，只能把民進黨從中央到地方一起轟下台，才會讓他們知道自己到底搞爛了多少事！

(中時新聞網)