嘉義男開車3小時專程送100杯飲料挺醫護。(蔡依珍攝)

怒餐廳拒醫護，嘉義男開車3小時專程送100杯飲料挺醫護。（蔡依珍攝）

揪甘心！桃園南崁一間餐廳爆拒絕讓醫護進店消費，來自嘉義大林的徐先生見狀，臨時起意，專程開3個多小時的車到爆出群聚感染的北部某醫院，送100杯飲料，希望用實際行動鼓勵醫護人員的辛勞，笑言：「送完我就要回家了！」

徐先生和友人2人17日晚間抵達該醫院，逢人就問該如何把飲料送到醫護人員手中，他指出，一早看到有餐廳拒絕醫護入店，讓他覺得與其在網路留言，不如以實際行動支持，會讓醫護人員更有信心，特別開3個多小時的車從嘉義大林北上，就為了送100杯飲料給醫護。

徐先生說，醫護人員長期在這麼危險地方，心裡一定很害怕，但仍堅守崗位，希望給醫護信心，加油打氣，一度不願留名，強調自己只是升斗小民，接洽的護理師感動不已，直呼：「天啊 ，真的太感動，真的給我們很大的打氣！」但因有門禁管制，請徐先生將飲料放到櫃檯，由保全派送到各單位。

徐先生也允諾，自己很樂意隨時幫忙外送，只要一通電話隨時送餐送飲料。完成任務後他笑得燦爛，說自己要再開3個多小時的車返鄉了。

(中時 )