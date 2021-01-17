據第一財經報導，2020年大陸半導體行業股權投資案例達413起，投資金額超過1400億元（人民幣，下同），與2019年約300億的投資額相比，增長近4倍，2020年是大陸半導體一級市場有史以來投資額最多的一年。

在政策和資本市場等助力下，大陸半導體產業保持高速增長，科創板更是助力半導體產業鏈持續完善，這也是2020年大陸資本市場投資半導體總額增加的一個重要原因。

雲岫資本董事總經理趙占祥指出，從細分領域看，設計企業仍然是投資重點，占總投資案例數67.2％。產業上游也受到資本更多的關注。2019年，材料和設備領域的投資比重是13％，2020年已經增長到19.2％。

半導體材料和設備等上游產業在2020年也更加受到資本青睞。其中半導體材料領域總融資金額超過120億元，設備總融資金額超過60億元。

越來越多的半導體企業正積極闖關科創板。根據雲岫資本統計，目前科創板的216家上市公司中，有36家半導體公司，占16％，包括設計公司16家，材料公司9家，設備公司5家。而在科創板市值前十強中，半導體公司數量佔據半壁江山；同時，科創板半導體市值佔據總市值的30％。

(旺報 )