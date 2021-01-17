辣模雪碧（方祺媛）擁精緻臉蛋、魔鬼身材，以直率大膽作風、不避諱談論腥羶色話題，而被封為「情色教主」，她也常和粉絲分享整形的心路歷程，坦言自己動過約15次手術，還花費將近500萬元，今日她又表示，認為自己臉太瘦，再度進廠維修。

雪碧在yuotube頻道最新的影片中，曝光了自己進行微整的模樣，「妳永遠都不知道要從哪邊下針。」她自拍自己全臉敷麻藥的模樣，她的臉部各部位都被插針，包括太陽穴、淚溝、蘋果肌等，嘴唇打玻尿酸時更是忍不住痛到狂叫，激動直呼「有感覺」。

雪碧全臉打針。(圖/翻攝自YouTube／SS真雪碧無雙)

在休息7天後，雪碧的臉明顯有「澎澎的感覺」，儘管還有一些瘀青，但都可以靠化妝遮掩，她透露自己每年都會去拉線一次，拉完之後不能側睡，還要吃消炎藥、冰敷，表情也不能做太大，「有次我拉完線跑去沖繩，跳水後衝擊力太大，我感覺到我的線『啪』斷了。有次因為笑太大，線從這邊（法令紋）穿出來。」

雪碧曬出打完玻尿酸之後的前後差別。（圖／翻攝自YouTube／SS真雪碧無雙）

雪碧最後也呼籲大家，不是每個人都適合拉線，「因為雪碧我是整形機器，大家一定要多諮詢。」也建議要考量經濟狀況再整形，她只要整型都是自掏腰包，「400萬的臉可能不只400萬，可能快超過500萬了，因為我每次從醫美進去出來，每個月花費可能要2、3萬。」更強調整形不是一種錯誤。

(中時新聞網)