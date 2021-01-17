韓劇《哲仁王后》最新一集中，申惠善還搞笑把哲宗（金正鉉 飾）與臣子討論「祭品單子」聽成「勃起」，因為「單子」與「勃起」在韓文發音相同，經提醒才恍然大悟，忍不住自虧「只有我想歪」，讓螢幕前所有觀眾笑翻。

旁人選妃最關心的是家世，申惠善卻用「清純」、「性感」、「可愛」來歸類，選出該類極品，看得出她內心男兒魂的「審妹守則」。她原欲深夜傳「簡訊」給正選入宮中的三位嬪妃，沒想到卻被金正鉉攔截，拆開書信後發現，都是在關心對方「睡了嗎？」，他以為申惠善是在關心自己，因此上演兩人深夜傳情的情節，申惠善寫下：「對你的思念氾濫成災，把我淹沒也好。」等文字，讓金正鉉心動不已。

另外，內心住著男人靈魂的王妃幻想自己和嬪妃們共浴，卻因哲宗也出現在浴池而被打斷美夢。金正鉉自曝走進浴池時相當害羞：「是出生後第一次男女混浴。」獨自面對鏡頭展現誘惑帥氣面容時也相當侷促，反倒是申惠善幫忙帶動氣氛，還大方幫金正鉉淋濕衣服。該劇每週日一上午10點在friDay影音上線。

(中時 )