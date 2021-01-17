梁以辰劇中數度對李國毅示好。（三立提供）

梁以辰在三立、華視《廢財闖天關》飾演為愛下凡的美豔瘟神，介入李國毅、李亦捷兩人之間上演前世今生的情感糾葛。梁以辰劇中數度對李國毅示好，說出「吻我」、「來我房間」等曖昧話語，甚至主動出擊強吻他。戲裡面對梁以辰的強勢猛攻讓李國毅完全無法招架，戲外則開玩笑喊話：「我很久沒有被女生告白了啦！」

首次挑戰一人分飾兩角，梁以辰形容凡人的角色是個善良、處處為人著想的獨立女性；而瘟神則是較有侵略性和瀟灑的個性。最近劇情走向，凡人的角色被瘟神誘惑逐漸黑化，刻意製造和李國毅肢體接觸的機會，收到許多入戲深的觀眾批判，甚至罵她「綠茶婊」，梁以辰笑說：「不希望被討厭，但我真的演得太機車了啦！」不過也有持相反意見的網友就是喜歡看她演壞壞挑釁的模樣，直呼「這樣的梁以辰我可以」，讓她哭笑不得。

梁以辰在劇中前世今生都對李國毅瘋狂示愛，即使碰壁仍不會放棄爭取。現實生活若被打槍，反而是不會太執著的人，直說「如果對方只把我當朋友，我是會先抽離的人」，而李國毅表示現實生活中沒有碰過被女生大膽追求的經驗，可能是自己不太會做讓別人誤會的行爲，讓對他有好感的女生打退堂鼓。

梁以辰劇中數度對李國毅示好。（三立提供）

李國毅和梁以辰劇中有前世今生剪不斷的情緣，被問相不相信緣份，梁以辰分享有遇過再怎麼處不來的朋友，但還是會忍不住想對他好，相信絕對是前世有因果糾纏，這世才會拿他沒辦法。李國毅則打趣說，自己有做過一個偏離現實被殭屍追的夢，同樣的夢一夢就是十幾年，後來有次打敗殭屍後，才再也沒夢到了。

由於拍了很多前世橋段，兩人都幻想過自己前世模樣，非常有動物緣的李國毅，先前拍騎馬戲就讓馬頻頻對他撒嬌，他笑說「我前世應該是隻狗，因為我有吸動物體質」，看到他們都會忍不住接近，很喜歡跟他們相處的感覺。梁以辰則認為自己應該還是個人，但是是個一路順遂的人，「因前世無憂無慮，這世老天爺才會給我這麼多挫折和難題要去面對」，邵翔還曾經安慰她「有什麼事是妳容易被困住的，就是妳這輩子要修的功課」，給自我懷疑的梁以辰一計強心針，讓她更有勇氣去面對這些難題。

(中時 )