香港財政司司長陳茂波警告，第4波疫情為香港經濟帶來更大衝擊，即將公布的最新失業率（去年10至12月），勢將升破近期的16年高位，香港勞工市場正處加壓狀態，並稱，目前每日仍有數十宗新冠確診個案，且源頭不明個案比例仍高，加上近期在個別社區出現小型爆發，反映疫情仍然反覆。

陳茂波指出，以破產管理署最近公布的數字為例，去年破產申請宗數接近8,700宗，按年增加6.6％；提交強制清盤呈請亦有約450宗，按年升7.2％。上月本港採購經理指數重回收縮區間，中小企營商氣氛亦趨向悲觀。

鑑於近一、兩年的畢業生先後受社會事件和疫情影響，求職或遇到較大困難，因此在創造職位計劃下，約有4,400個職位是為應屆畢業生而設，這些職位會特別加入有助他們長遠事業發展的元素和培訓，例如發展局所推出的計劃，資助僱主聘請有關工程、建築、測量、都市規劃及園境的畢業生，參與計劃的僱主可考慮如何讓這些畢業生藉著短期職位一邊累積工作經驗，一邊裝備自己考取投身相關行業所需的專業資格。

另外，陳茂波指亦有超過5,100個職位是適合青年人申請，例如財經事務及庫務局資助本地金融科技公司、初創及其他與金融科技業務相關的企業開設職位。

2003年SARS時期，香港失業率高峰達8.5％，全年失業率為7.9％；2004年失業率最高達7.2％，全年為6.8％，即將公布的數據恐成16年來新高。

(中時 )