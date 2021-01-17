統一獅今天舉行開訓典禮，典禮中除了公布年度口號、歌曲外，還公布新球季隊長人選，由吳桀睿連任，原因是因為去年奪冠就延續下去，他笑說：「如果一直連霸下去，就一直當下去，終生都當隊長也可以。」

獅隊往年都由前任隊長揭曉新隊長人選，去年擔任隊長的吳桀睿上台公布答案，也談到去年擔任隊長的感想，他感謝陣中學長們的幫助，讓他在隊友及教練間溝通順暢。

吳桀睿表示，球隊傳統就是由球員票選出隊長，陣中大家覺得去年奪冠，希望延續手氣就不要換掉；已是第2年當隊長，他已是駕輕就熟，也不會有壓力，扮演教練與學長、學弟之間的橋梁。

被問到若是球隊一直連霸下去，隊長一職是否就要一直連任？吳桀睿笑著說：「如果球隊奪冠，一直當下去也沒問題，終生隊長也可以。」

而開訓典禮中全隊也都寫下新年目標，再兩個月要滿40歲的老將潘武雄寫下「龍」一字，他解釋說：「這個龍，不是代表羅錦龍也不是羅國龍，而是要打到40歲還是一尾活龍。」讓全場笑翻。

(中時 )