樂天金鷲隊今（17）日宣布與兩位外籍牛棚投手續約，30歲的美籍「終結者」布塞尼茲（Alan Busenitz）簽下2年約，年薪150萬美元，合計300萬美元。台灣右投宋家豪則續約1年，年薪45萬美元，約合新台幣1272萬元。

宋家豪2016年與樂天球團簽下育成選手合約，在日職已待了5年，今年將邁入第6年。去年他在一軍出賽38場，戰績1勝2敗10中繼、自責分率6.94，比前兩年退步很多。

宋家豪表示，去年對他而言是一個艱難的球季，場上的表現也讓自己相當失望，對此他充滿歉意與遺憾！很高興今年仍能回到球隊與隊友並肩作戰，新球季一定會好好調整自己，把身體鍛鍊好，並重新思考投球策略，努力對球隊做出貢獻，希望樂天球迷繼續為他加油。

至於布塞尼茲加盟樂天已有2年，去年出賽46場，戰績1勝4敗14中繼18救援、自責分率2.86，前年擔任中繼投手的表現也很好。他表示，迫不及待想和教練、隊友見面，今年一定要協助球隊拿到冠軍，也很高興將與家人一起回到日本，希望能繼續過著健康安全的生活，也請樂天球迷繼續為自己加油打氣。

(中時 )