歷經一整年的疫情考驗，台灣的表演藝術團隊並未被悶壞，相反的，許多團隊想盡辦法做好節目，並全力為整體環境打氣。2021年開年，朱宗慶打擊樂團便以激勵人心的擊樂劇場《泥巴》，帶起一股振奮人氣的氛圍 。其中一段，當樂手爬上2.5公尺的高台演奏，象徵平地起高樓的挑戰與艱辛，極具爆發力的聲響與聲光效果，為演出帶來最高潮，也為新的一年帶來新氣象。

《泥巴》故事取材自陶瓷品牌瓷林董事長林光清的奮鬥故事，自苗栗蘆竹湳地方出發，一名玩泥巴的鄉下孩子，何以成為瓷器達人，這段專心致志的奮鬥過程，試圖喚起世人對「家」的共同情感與想像，讓坐在觀眾席的觀眾，在聆賞的同時，彷彿人人口袋裡都藏著一把故鄉的泥土。

打擊樂演奏一向是朱團成員的強項，但在《泥巴》裡，演奏者不再只是演奏者，同時是舞者、歌手、跑者、特技演員等多重身分，實驗各種打擊樂的可能性，在演奏的基本功之外，多了額外的鍛鍊。

延續上齣擊樂劇場《木蘭》的野心，整部作品音樂與戲劇有緊密的扣合之處，如團員們人手一個陶瓷材質的巫毒鼓，抱著、坐著、拍打出心裡的歌，圓潤厚實的音色，呈現出地方的敦厚人情。

劇中新房上樑時，團員圍繞著一台烏干達阿馬丁達木琴，巧妙的走位設計，搭配樂句與節奏，眾人齊心合力，既是完成樂曲，同時也是完成劇情裡所鋪陳的上樑儀式，共同祈求興旺，生活穩固。

值得一提的巧思是，台上還有一座房屋造型的裝置，作為「家」的隱喻，表演者邊說故事邊與裝置互動，這座小型裝置，小得像是可以放進口袋，卻也大得能守護住在裡頭的人，和觀眾之間，保持著又遠又近的距離，無法看仔細，卻又無法忽視它的存在，一如口袋裡那把故鄉的泥土，是始終牽掛的情感，釀出永恆的芬芳。

(中時 )