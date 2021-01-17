美國副總統彭斯即將與川普一起卸任。向來低調的彭斯16日表示，川普政府是數十年來首個沒有讓美國捲入新戰爭的政府。他呼籲拜登政府繼續抗中，以免北京持續透過「軍事挑釁及債務外交」提升在印太地區的影響力。

彭斯身穿海軍飛行員夾克，到訪加州勒莫爾海軍航空站（Naval Air Station Lemoore），並發表長約20分鐘的演說。他表示，川普治下的美國，完全沒有捲入新的戰爭，軍費也大規模增加，達到雷根政府之後的最高標準，「修復了民主的兵工廠」，美軍現在的裝備也比過往任何時候都多。

彭斯不忘宣揚川普的政績，包括把美駐以色列大使館遷移到耶路撒冷、成功擊殺伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼、對抗中國等。他告訴台下約80名美軍，在過去的4年中，我「有幸成為你們的副總統，為你們服務，這是我一生中最大的榮耀」。

彭斯還特別要求，下屆政府應延續川普的對華政策，在貿易等問題上對抗大陸，因為陸方「下定決心透過軍事挑釁及債務外交」提升在印太地區的影響力，「美國人必須清楚記得，若要維護自由，就必須『永遠保持警戒』」。

據報導，彭斯結束勒莫爾的訪問後，將前往紐約，會見剛從阿富汗返美的士兵，最後返回華府。

(中時 )