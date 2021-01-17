台南發生離奇殯葬意外事件，棺木到了火化場竟然從推車上掉落，當場摔破、遺體外露。法師指出，這種情況殯葬業大忌，就算業者不收費也不見得能夠換來家屬諒解。同時，「二次入殮」在民間習俗中是極大的不祥之兆，民俗專家建議家屬應盡快補救，以草人或紙棺「祭三喪」，以免家中招來第3起喪事。

殯葬業出身的民俗專家法師張育智說，棺木摔破、遺體外露的情況是殯葬行業中的大忌。現代火化用棺木並非以實木製作，板材厚度較薄，並不耐撞，因此運送過程禮儀師都需要極度小心注意。過去也曾發生類似狀況，殯葬業者就算整場免費不收錢賠罪，也不見得能換來家屬對喪禮不圓滿的諒解。

民俗專家法師張育智指出，在臺灣民間習俗中，有「遇喪不成雙」的說法，白包喪儀金額必須是單數，所有流程都只能一次搞定不能預演或重來。這次意外事件，禮儀師緊急重新入殮，入殮2次，對往生者家屬來說等於是親人死了2次，情何以堪。但更嚴重的是，可能會觸了喪家霉頭。

臺灣民間習俗中，若遇到一年內家中同時或連續有2人去世，為了家族「接二連三」再度發生不幸之事，通常會在出殯前進行「祭三喪」儀式，利用草人或紙棺來代替第3人充當第3喪，化解「接二連三」之說，避免再有第3個家人過世。張育智說，過去曾有喪家不相信習俗之說，未去「祭三喪」，亡者出殯後不到一年時間，果然家中又有第3人去世

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對於台南這起摔棺遺體外露事件，民俗專家法師張育智認為，因為意外發生在火化前，為了配合火葬場作業，緊急入殮完成火化。但仍建議家屬事後補救，盡快完成「祭三喪」儀式，化解二次入殮可能帶來的衝擊。

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(中時新聞網)