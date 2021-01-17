拜登為促使美國經濟復甦而提出「兩步計劃」，上周提出1.9兆美元振興計劃只是第一步，第二步是2月提出經濟政策，擴大包括基礎建設、乾淨能源和勞工訓練等多個項目支出。市場預期有更多和更具體綠能改革，元月來資金湧進再生能源基金。

根據里柏資料，迄1月13日止一周，全球主要投資太陽能、風力與水力發電的再生能源基金，整體流入40億美元資金。iShare全球乾淨能源ETF和景順太陽能ETF，就各自流入近9.9億美元和近5.7億美元，流入規模為前兩大基金。

元月首兩周資金流入再生能源基金共52億美元，為去年全年流入總金額171億美元的近三分之一。

相較之下，投資石化燃料產業的傳統能源基金，迄1月13日止一周流失1.13億美元，連續六周流失。

過去十年來，傳統能源基金跟再生能源基金的投資趨勢已經逆轉。資金流入傳統能源基金在2014年達至高峰，隨後油價大跌，資金流入規模急速萎縮，2017年開始持續流出。

相反地，資金流入再生能源基金從2019年開始明顯增長。雖然2020年已呈現急速增加，但就元月首兩周流入的盛況來看，外界預期今年流入的規模和速度將更大和更快。

因為拜登承諾把美國經濟復甦跟解決氣候暖化問題綁在一起，跟川普任內不斷放寬石化燃料產業管制的政策立場有重大改變。拜登選前已提出上台後的四年內，將推動2兆美元綠能計劃。

尤其拜登表明會重新加入國際社會對付氣候異常的巴黎協定，在預期美國有更多綠能改革的新政下，外界看好能帶動全球相關產業規模壯大。

施羅德投資集團（Schroders）報告指政策轉向綠能經濟，使相關建設和綠能採用率增長超出外界預期下，將為投資人帶來巨大投資良機。

(工商 )