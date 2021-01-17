罷免桃園市議員王浩宇案通過後，緊接而至的是高雄市議員黃捷第三階段罷免案，將在2月6日進行投票。但罷免案會不會如王浩宇案一樣順利通過，外界都在關注。據一份「可能」是美國智庫所做的內部參考民調顯示，同意票數和不同意票數差距將很可能差在3千票內。

一位自稱是美國芝加哥大學畢業、愛台灣的美國人Machine，今(17日)公布他取得美國智庫的內部參考民調，內容是關於黃捷罷免案在2021年1月所做民調，並公布在臉書非公開的黃捷官方臉書社團。值得注意的是，去年6月前高雄市長韓國瑜罷免案通過，該分析人士就曾公布過黃捷的罷免民調。

高雄市議員 黃捷。(圖/翻攝自 黃捷 臉書)

該民調先是提及，此次罷免案，黃捷議員所屬的鳳山區合格選民人數為287829人，罷免門檻為71958人。

民調數據顯示，此次罷免投票，若假定黃捷選區全部人都出來投票，在「一定會投票」數預估為52%，推估有149671票。「可能會投票」數預估為18%，推估有51809票。「一定不會投票」數預估為30% 推估86349票。

在「一定會投票」比例中，同意罷免預估為49%，推估有73339票。不同意罷免預估為51%，推估有76332票。在「可能會投票」比例中，同意罷免預估為47% 推估有24350票。同意罷免預估為53% 推估有27459票。「一定不會投票」比例為30%，推估86349票。

若以罷免門檻71958票來看，「同意罷免黃捷」預估票數上限為97689票，預估票數下限：73339票。「不同意罷免黃捷」預估票數上限：103791票，預估票數下限：76332票。

最後，值得關注的結論是，該民調推估，罷免案，無論是同意罷免還是不同意罷免，兩種選票都極可能會超過罷免門檻。且若在「可能會投票」的51809票中，「罷捷」只要比「挺捷」多2994票，就可以通過罷免案。

美國智庫內部參考民調。(圖/翻攝自 臉書社團)

該民調有效樣本總數為3000份，調查日期為2021年1月11日。

(中時新聞網)