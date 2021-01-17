美國新任總統拜登（Joe Biden）即將在下周三就職，他第一個重要施政會是哪一項？據4位知情人士透露，拜登將在任期的第1天就宣布立法，為數百萬名非法移民提供長期居留的權利與得到美國公民身分的途徑。非法移民是共和、民主兩黨最大的意見分岐處，所以他第1天就處理這個議題，令不少支持者感到驚訝。

美聯社報導，即將上任的白宮幕僚長朗恩·克萊恩（Ron Klain）表示，拜登「將在其就職的第一天，向國會發送一份移民法案。」他沒有詳細說明，拜登的辦公室也拒絕評論細節。

民主黨的支持主力就是不同的族裔，因此對於民主黨擁護者而言，確實是相當重要的決策，不過上一次的民主黨總統歐巴馬（Barack Obama），在2009年承諾「任職第一年就通過移民法案」，然而他直到第二任期才解決該問題。可見這個法案的阻力有多大。

相對的，川普（Donald Trump）是反對移民的，在2016年當選之後，他的許多主要政策就在於遏止與遣送非法移民。

最近幾天，白宮國內政策委員會-移民事務副局長艾絲特·奧利瓦里亞（Esther Olivarria）向支持者們簡要介紹了該法案的概要。

拉丁美洲公民聯盟前主席多明戈·加西亞（Domingo Garcia）說，拜登在上星期四在一次電話會議上說，川普在參議院的彈劾案可能會推遲對移民法案的審議，可能不能指望在100天內通過。

不過他又說「然而令我驚訝的是，他們將迅速採取行動，這我相當高興，因為在此之前，我們曾得到了歐巴馬的承諾，歐巴馬在2008年當選時就承諾，但是他卻失敗了。」

當選副總統賀錦麗（Kamala Harris）在周二播出的採訪中表示，適用「童年抵達者暫緩驅逐辦法」(DACA)和臨時保護身份(TPS)的移民將「可自動獲得綠卡」，而其他人則將獲得8年居留民身份。

這對拜登（尤其是在民主黨人中間）往後的施政應該有利。蓋洛普（Gallup）去年進行的一項調查發現，接受調查的人當中，有34％傾向於美國可以接納更多的移民，而2016年的比例為21％，高於自1965年以來，提出這一問題以來的任何時候都更高。

調查還發現，77％的受訪都認為，移民對美國有利。整體而言，略高於2016年的72％。

國土安全部在2015年的估計，有12萬人非法移民在美國，近80％的人住在美國超過10年，一半以上來自墨西哥。

(中時新聞網)