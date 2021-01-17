北部醫院群聚感染又再度擴大，繼16日一名20多歲護理師（案852）確診，中央疫情指揮中心今（17日）證實又有一名30多歲醫師（案856）確診，研判感染源為第一例院內染疫醫師（案838）。對此，指揮官陳時中再度透露，這起群聚感染的疫情觀察期，將持續到1月28日。

北部醫院群聚感染至今累計3例醫護確診，分別為染疫醫師（案838）以及曾和案838一起工作的護理師（案852）及醫師（案856）。陳時中坦言，針對案852在自主管理期間有症狀卻外出看診的行為，坦言「警覺性不夠」，所幸醫師及時發覺回醫院就診，影響不大。

另，陳時中表示，這次疫情讓他感覺來得有些急，在護理方面，分艙比較完全，但醫師因為有會診，足跡比較廣，要特別提高警覺。目前採取的措施都已用相對嚴格的標準來做，會檢討相關SOP，同時會針對「密切接觸者」的定義做修正，在未來警覺性也會變更高。

由於出現跨科別的醫師出現感染，陳時中指出，「人力是一定要改善的」，未來不排除會將感染科醫師人力擴編。陳時中透露，這波院內群聚感染的疫情觀察期將到1月28日才會結束。

(中時新聞網)