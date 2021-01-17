26歲林亭翰首度參演台灣電影，在賀歲片《金不厭詐》中飾演直播主，近日他與父親林隆璇一起接受本報專訪，林隆璇透露兒子從小就很有「戲胞」，也相當有創意，看電影時都會模仿裡面的角色跟分析，林亭翰大一時還曾偷偷去試鏡爸爸擔任製作人的音樂劇《夢想大飯店》，林隆璇本來很擔心兒子的演技，導演看完後讚譽有嘉，他自己也刮目相看。

林亭翰不僅出演該片，也親自創作並演唱主題曲〈Dont be Afraid〉，林隆璇直誇兒子很厲害，當初人還沒到金門，只憑劇本以及導演的描述，就完美地把菜刀、坑道等元素寫進歌詞中，讓導演非常滿意，還特別用電影的規格幫他拍攝一支MV，林亭翰也說「希望做出讓看完電影的人很有感觸的歌曲，如果他們聽到歌詞跟劇情吻合，就會覺得很有共鳴」。

身長臉小的林亭翰，在試鏡《金不厭詐》時，導演一看到他就大讚超有星味，甚至還為他修改劇本，大三時還有大陸公司說要簽他10年，希望林亭翰可以立刻到北京定居，不過林隆璇認為還是要先把書唸完再說，一方面也覺得「大陸市場雖大，但變數太多，如果能在台灣演藝圈先立足也是不錯」，並透露想要培養能唱也能演的林亭翰成為一個綜合型的藝人，今年已經有發片的計畫，戲劇作品也陸續洽談中。

林隆璇（左）、林亭翰父子感情好到像朋友。（羅永銘攝）

父子倆感情好到像朋友，林亭翰到現在還是會跟父母分享自己的大小事，感情生活也不會特別隱瞞，林隆璇大讚愛子「很貼心」，林亭翰也很感謝自己能夠擁有這樣的父親，「爸爸該嚴格的時候嚴格，也不會讓孩子覺得很有距離感」，在家也沒有誰扮黑臉，每次處罰都讓林亭翰心服口服，只有一次讓他印象深刻，就是大學偷買摩托車被發現，爸爸強迫他一定要退回去給賣家，讓他一來一往慘虧3萬元。

林隆璇也解釋之所以會這麼反對騎車，是因為自己大二曾發生超嚴重的車禍，整個人往前翻了出去，摔到地上後完全失去意識，還摔斷左腳，從此他再也不敢騎車了，加上有位感情很好的老師也因車禍離世，跟他學音樂的堂嫂也是有次坐在機車後座被載，突然後方一輛車撞上，讓她從橋上摔下命喪黃泉，「不是說騎車不好，但我親身經歷過，覺得太危險了」，不想讓兒子也遭遇到，希望林亭翰可以開車就好。

(中時 )