40歲澳洲女星瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson），因演出電影《歌喉讚》「胖艾美」一角爆紅，日前她爆料過去曾和一群女性友人前往非洲遊玩，沒想到一行人竟遭綁架，被關在小屋內一整夜，所幸隔天就全員被釋放，算是有驚無險，她至今想起來還驚魂未定。

綜合外媒報導，瑞貝爾威爾森在節目《Straight Talking》上透露，她人生最可怕的經驗就是到莫三比克遊玩時遭綁架，當時她和朋友們一起坐車，突然有一輛載著大量槍械的卡車追上來，綁匪以槍指著她們，要所有人下車，將她們帶到一間小屋子裡。

瑞貝爾威爾森表示，「對方要我們全部坐下，我就讓所有人手拉著手，深怕到了晚上，他們會帶走其中一個人之類的，但幸運的是，我們都沒有受傷。」隔日所有人都安全離開，對方甚至幫她們準備好了車子，「我們當時沒有問任何問題就回到車上，趕緊離開現場，過幾個小時後就到了南非邊境。」

瑞貝爾威爾森事後回想，猜測她們會被綁架，很可能和當地走私偷運非法物品有關，「我懷疑那些男子是想利用我們的車輛偷運違禁品過境。」因此才會用完車子之後就歸還，讓瑞貝爾威爾森一行人離開。

(中時新聞網)