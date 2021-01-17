再過三個星期，農曆春節假期就來臨，銀行作業也將在假期期間暫停，有固定繳款期間的房貸、信用卡或信用貸款等個人貸款，花旗銀行公布繳款調整時間，還提醒客戶應及早安排，避開繳款人潮。

實際上，許多銀行客戶已將固定繳款，設定為銀行或他行帳戶自動扣繳，在農曆春節假期期間，花旗表示，應該是要在2月17日（三）前存入足夠的餘額於自動扣款帳戶以茲繳款扣抵。

花旗表示，客戶的房貸／個人貸款繳款，如果截止日是介於110年2月10日（三）至2月16日（二）的春節假期期間，銀行將會為客戶把繳款截止日，順延至2月17日（三），也就是農曆假期之後、銀行開門營業的當天。

銀行年後開市的當天，通常是客人上門搶彩頭的大好時機，可以想見當天銀行的忙碌。花旗表示，春節假期結束後經常人潮擁擠，建議客戶可以利用花旗網路銀行、電話理財服務、自動櫃員機或銀行匯款等方式繳款。

實際上，許多銀行客戶已將這類的固定繳款，設定為銀行或他行帳戶自動扣繳，在農曆春節假期期間，花旗表示，民眾應該是要在2月17日（三）之前，入足夠的餘額到自動扣款帳戶，才能順利繳款扣抵。

(工商 )