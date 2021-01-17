刑事局今指出，隨著網路金融科技蓬勃發展及宅經濟大行其道，消費行為及食衣住行育樂等活動皆可透過智慧型手機一手掌握，但在享受科技帶來的便利之際，民眾的姓名、地址、電話、銀行帳號及消費習慣等重要資訊，也留存在各網站平台的資料庫，電腦駭客會想方設法突破各大網站防護機制，竊取個資，再提供有心人士用於詐騙或其他不法用途。

刑事局打擊詐欺犯罪中心表示，去年7月中旬接獲民眾陳情，稱家中長輩未曾購買網路遊戲點數，但詐騙集團竟盜用長輩使用的手機門號，向遊戲公司申請遊戲帳號，遊戲公司傳送遊戲認證碼簡訊到該門號時，簡訊同時回傳給詐騙集團，並於申辦完成遊戲帳號後自動刪除。

之後詐騙集團騙取被害人購買遊戲點數，再以海外IP將點數儲值至該人頭遊戲帳號內，導致該手機門號使用者莫名成為詐騙集團利用之人頭電話，吃上官司。

打詐中心說，另有民眾反映，名下金融帳戶莫名收到網路拍賣平台的1元匯款，經與拍賣網站客服人員聯絡才發現，個人資料及金融帳戶已遭不明人士冒用進行賣家註冊及匯款認證，才會收到此筆金額，所幸遭開戶人即時發現，聯繫拍賣網站客服人員，趕緊停權該疑似詐騙賣家帳號，避免遭詐騙集團利用。

刑事局呼籲，民眾應謹慎保管「個人資料」，避免點擊不明連結、填寫釣魚網站登入頁面、網路問卷或自網頁下載安裝不明程式，隨時注意「手機資安」問題，慎選符合台灣資通產業標準協會（TAICS）所公布的「智慧型手機系統內建軟體資安標準」及「智慧型手機系統內建軟體資安測試規範」的手機，減少遭詐團利用的可能。

另為避免詐騙集團盜用民眾金融帳戶收取認證匯款，請隨時確認自身「金融帳戶」是否收到不明款項，如遇此情形，請盡速向匯出及匯入的銀行詢問款項來源及用途，經確認遭冒名申辦者，應即向警方報案並向遭盜用的網路平台反映帳號停權。

(中時 )