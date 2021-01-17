酒後爭執起殺機 越南移工遭刺臟器外露重傷 凶嫌逃逸 21:312021/01/17 中時新聞網 陳泳溙 、中時、 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方目前已將現場相關人士帶回釐清案情。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市五股區今天晚間7時許傳出男子遭剌傷，23歲越南籍移工在五股區御史路的電子工廠員工宿舍與朋友喝酒，酒後雙方發生爭執，遭對方拿刀剌傷腹部造成臟器外露，兇手目前逃離現場，警方目前持續追緝中。 據了解，傷者傷者腹部及肩膀有多處刀傷，臟器外露，送往淡水馬偕醫院急救，目前意識清楚，警方已將現目擊者帶回調查釐清，目前已鎖定犯案對象，將全力追緝傷人兇嫌到案說明。 竹縣傳落日計畫採購遭搜索 北埔橫山駁斥 網路尋愛遇詐團 男大生傳私密照和影片遭恐嚇 (中時新聞網) #遭刺 #大腸 #傷者 #五股 #外露 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 水電工床戰13歲小女友 遭朋友偷錄廣傳分享 18:382021/01/15 社會 情侶分手男不滿 上傳嘿咻影片遭判刑 14:122021/01/10 社會 林建名千人斬風流艷史曝光 昔極樂台北瘋傳遭性侵拍裸照 19:002021/01/08 娛樂 反萊豬公投連署站傳遭警盤查 鄭照新開轟：真的是綠查表 12:582021/01/10 政治 傳涉石木欽案遭拔官 劉柏良：名譽受損不能接受 09:242021/01/11 社會 新北警官勾結「總統皮鞋師」涉採購收賄6萬元遭判3年 11:102021/01/06 社會 與前雇主狹路相逢 越籍移工失手殺死對方 14:552021/01/05 社會 通緝犯拒檢逃逸 衝撞另一輛汽車後遭逮 09:082021/01/15 社會 聽損兒疑遭掌摑 監視器卻壞了 新北教育局：已展開調查 11:222021/01/07 社會 陽明山水牛又1死 小牛眼口鼻出血 慘死鐵絲網旁 21:222021/01/12 生活 西雅圖咖啡工廠 2工人遭攪拌機夾住 1命危 17:542021/01/07 社會 社會熱門新聞 公股銀股利大縮水 定存族慘了 - 社會新聞 - 中國時報 火化場推棺卡門框 棺木落地遺體外露 闖禍禮儀師下跪道歉 - 社會 退役中將涉洩機密遭通緝 被爆續領月退俸及18趴210萬 國防部回應了 - 社會 高大成證實菸臭是衝突導火線 但引爆點是：我被推了一把 - 社會 中華隊鐵捕凃忠男去世 又1奧運級棒球明星球員殞落 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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