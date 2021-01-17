新北市五股區今天晚間7時許傳出男子遭剌傷，23歲越南籍移工在五股區御史路的電子工廠員工宿舍與朋友喝酒，酒後雙方發生爭執，遭對方拿刀剌傷腹部造成臟器外露，兇手目前逃離現場，警方目前持續追緝中。

據了解，傷者傷者腹部及肩膀有多處刀傷，臟器外露，送往淡水馬偕醫院急救，目前意識清楚，警方已將現目擊者帶回調查釐清，目前已鎖定犯案對象，將全力追緝傷人兇嫌到案說明。

(中時新聞網)