1架運8遠干機侵擾西南空域 21:442021/01/17 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8遠干機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 共軍運8遠干機擾台ADIZ 空軍廣播驅離 鹿港鎮清潔考核8連霸 號召誓師年終大掃除 (中時 ) #運8遠干機 #空軍 #侵擾 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 12人一度無法入住檢疫所 指揮中心：搭機前2天應填寫航班資料 15:262021/01/16 生活 退役中將涉洩機密遭通緝 被爆續領月退俸及18趴210萬 國防部回應了 10:342021/01/17 社會 中市府批漠視空汙機組不減反增 台電駁：1至4號機組已改善 15:272021/01/15 政治 星座理財(1月18日～1月22日)－處女座（8月24日～9月22日） 短線強彈 把握賣點 04:102021/01/17 投資理財 中捷列車軸心升級 首輛測試 04:102021/01/15 地方新聞 台積電激似466那天 專家：殺破驚天價位再上車 09:462021/01/16 財經 台股萬六跌跤 達人大換血 04:102021/01/17 產業特刊 三重客運對北市1280定期票乘客多扣款 公運處促補償乘客損失 15:592021/01/15 生活 人事異動站 1月8日至1月14日 04:102021/01/17 專題周報 8萬4582位憤怒的中壢選民投同意票 衝破門檻！下架王浩宇 罷免案通過 04:102021/01/17 焦點要聞 3千坪豪宅爆滅門案！夫妻「反鎖焚化爐」燒到剩骨灰 3子女離奇蒸發19年 08:102021/01/15 社會 軍事熱門新聞 賊膽包天 美國國民兵悍馬車遭竊 FBI發懸賞令 - 軍事 試射飛彈、大秀軍艦 伊朗海軍操演意外捕捉美核潛艦身影 - 軍事 撞下去 陸造巨艦要老美少在東海南海擋路 - 軍事 伊朗彈道飛彈試射 擊中1800公里外印度洋目標 - 軍事 20分鐘內快打近1610公里 美5馬赫新飛彈可踹門突襲 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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