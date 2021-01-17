今(17)日至明(18)日強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷，有10度以下氣溫發生的機率。（氣象局提供）

根據中央氣象局預報顯示，本波大陸冷氣團最冷時刻將在今(17)夜明(18)晨，西半部及東北部低溫約9至12度，竹苗地區受輻射冷卻效應影響，低溫可下探至8到9度；明天白天水氣減少轉乾冷，氣溫也將慢慢回升，周五(22)南方雲系北移導致全台有雨，屆時降雨以東半部與西半部為主。

氣象局預報員官欣平表示，今夜明晨是這波大陸冷氣團最冷的時候，西半部及東北部地區低溫約9至12度，竹苗地區因為輻射冷卻效應影響，低溫可下探到8至9度，沿海空曠處預計還會再低個1、2度，花東地區約12到14度。

官欣平指出，由於水氣開始減少，明天北台灣白天高溫約15度，中南部為22度，周二(19)、周三(20)強烈大陸冷氣團開始減弱，回溫會更明顯，北台灣可達18至20度，其他地區則多雲到晴。

值得注意的是，周四(21)至周六(23)日受南方雲系北移影響，東南部將有短暫雨出現機率，周五(22)水氣最多，全台都有降雨機率，東半部降雨較為持續，西半部也有短暫雨機率。

周六、下周日(24)東北季風開始南下，不過不像這波大陸冷氣團這麼強，降雨以北部、東半部為主，北台灣低溫約15度左右，白天高溫仍有17至18度。

(中時 )