受到強烈大陸冷氣團影響，氣象局對18縣市發布低溫特報。（圖擷自氣象局）

入冬以來的第3波寒流，挾大雨強風，持續影響台灣各地。氣象局表示，這波冷空氣最冷時間，預估就在今(17)晚到明(18)天清晨，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚也偏冷，有10度以下氣溫發生的機率，預估周二即可回暖，但周四水氣增加，降雨機會大增。

氣象局晚間9時20發布大雨特報，受到東北風影響，今日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，北北基宜4縣市請注意大雨來襲。

受到強烈大陸冷氣團影響，氣象局另對18縣市發布低溫特報。其中，新北市亮橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。其他17縣市亮黃色燈號，包括高雄以北、宜蘭、花蓮、南投及金馬地區有機會出現10度以下的低溫，明天北台灣仍然一整天都很冷，中南部則是要留意夜間清晨也會偏冷。

氣象局分析，隨著水氣轉乾，西半部周一(18)到周三(20)都是看得到陽光的天氣，東半部雖然是迎風面，但下雨的區域也會比較局部，星期二(19日)之後，各地的氣溫都會一天比一天回暖！另外，從周四(21日)開始，台灣附近水氣要變多！各地的降雨機率將會逐漸提高。

(中時新聞網)