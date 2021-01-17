國立政治大學地政學系系友會第五屆第二次會員大會今天在天成大飯店舉行，政大校長郭明政除肯定地政系系友們的優異表現外，更表示地政系升格為「環境地政學院」的重要性！

政大地政系主任孫振義則宣示，將啟動2023年之創系80周年紀念活動籌備，並且把成立「環境地政學院」設定為任內重要的工作項目之一。希冀將來能以更全面性、前端性的視野，提供莘莘學子全方位的地政專業知識，以此逐步壯大「政大地政系」的招牌！

今天政大地政系友會，由理事長卓輝華及孫振義主任敬邀眾多校友回歸，包含聯勤建設公司董事長陳文森、富都新開發建設公司總經理王玉鳳、監察委員施錦芳、土地改革協會理事長楊松齡長、內政部政務次長花敬群、台中市政府地政局長吳存金、台南市政府地政局長陳淑美等250多位產、官、學、研界系友與會。

校方則是由校長郭明政、政大校友總會總會長張京育、政大校友會理事長鄭丁旺、政大校友會秘書長董保城等人出席，並代表政大對地政系系友會致上祝福。

會中，郭明政表示地政系升格為「環境地政學院」的重要性，這讓系友們覺得振奮，因為成立「地政學院」（其實是「恢復）一直是地政系資深系友們的期待，今天突然得到校長的表態支持，他們感覺又燃起希望。

1932年，國民政府為因應土地改革之需要，培育中高層土地行政專門人才，在政大前身中央政治學校籌設「地政研究班」，聘請蕭錚為班主任，為我國高等地政教育之濫觴。不久，此臨時性之「地政研究班」改制為永久性之「地政學院」，而成為當時全國第一所研究所性質之學院。

(中時 )