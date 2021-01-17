謝忻去年底上網路節目《狗屎寫手》，在台上以脫口秀方式說出耳機傳來的劇本，內容宛若自嘲人生挫折，當然也提及了她與阿翔那段不倫戀。謝忻17日受訪表示：「我會答應是因為它是脫口秀，如果今天是綜藝節目玩這種話題，我不會答應，對我來說，脫口秀是挑戰，節奏要對觀眾才會笑，我知道他們會攻這一塊，就算他們不攻，別的節目也會說，我不如放開心胸」。

謝忻坦言，事後她重看該集，覺得自己已升級成「2.0版謝忻」，「這件事情就是人生過程，它揮之不去，不可能不見，既然一直存在，為什麼不當做前進的動力呢？我可以很坦然面對曾經犯過的錯」。這是否接近自我療癒？她搖頭，「其實不是，我只想傳遞一個訊息：我可以勇敢、坦然的面對，除了一笑置之，我還能怎麼樣呢」？至於每天通話的圈外「好感男」反應，她笑回：「他說蠻好笑的，我跟他說這就是一個表演，他也知道我們這行，站在台上演什麼就要像什麼。」

好友小甜甜已結婚、懷孕，問謝忻會不會心急感情進度，她答得淡然：「其實我有想過這個問題，但真的結了，後面環遊世界計畫全完了，所以關鍵在疫情，我還想去各國爬山，結婚後人生會有另一個責任，我們相處舒服，但還沒討論到婚姻。」她笑稱小甜甜公開喜訊後，兩人每天都通電話，她還叫對方千萬不要送自己好孕棉，並贊小甜甜老公老實、人又不錯。

謝忻也對2020年下了總結，「就是亂世中求進步，去年底一場尾牙都沒有，雖說疫情有影響，但跟之前的事情也有關係，沒出事之前，可接15到20場，但沒關係，我告訴自己：要在其他地方更努力」。現在收入已逐漸回穩的她也預告農曆新年要獨自騎單車環島。

(中時 )