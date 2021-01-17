「Defense One」報導，為確保在總統就職大典中執勤的國民兵中，沒有川粉臥底並內神通外鬼，而讓激進分子入場鬧事；華盛頓特區國民兵指揮官16日證實，已完成近2.5萬名國民兵的背景查核，剔除擁有激進主義思想的成員，以保證總統當選人拜登能和平宣示就職。

國民兵指揮官表示，有鑑於這是國民兵有史以來最令人緊張不安的一次部署，軍方決定採行類似入伍時進行的背景安全考核，以排除擁有激進思想的國民兵在就職大典中執勤。這讓持續監控情勢的國民兵，多上一道保險絲。

其強調，每位部署的國民兵都已接受安全考核。藉由了解底下官兵的背景，讓人更放心就職大典能和平且安全的進行。華盛頓特區國民兵發言人則以作戰安全為由，拒絕透露多少名國民兵因安全考核而無法參與此次部署。

報導指出，不論是白人至上主義還是其他激進思想，五角大廈長期以來持續努力解決各級官士兵中的極端主義問題。1名資深官員14日表示，國防部現役與退役人員中，信奉白人至上主義的人愈來愈多，但具體數字仍不明。目前已有多名現役與退役官兵，因6日國會之亂而遭逮捕；其中，至少1人已證實為維吉尼亞州國民兵的1員。

負責指揮這2.5萬國民的沃克則堅稱，國民兵各級官士兵都沒有極端主義的問題。其表示，國民兵任何階級的官士兵，都沒有類似的問題；不過，軍方會努力了解所有隸屬的官兵，一但發現任何人不再享有服役的榮譽與資格時，就會採取措施將其隔離於部隊之外。

為確保拜登就職大典和平而順利的進行，五角大廈已抽調全美各地數千名國民兵，部署於國會大廈及其附近的據點並設立哨所。在部分地區中，還架設拒馬、蛇籠等障礙物，國會大廈內部也隨處可見國民兵的身影。國民兵正全力支援美國特勤局(負責就職典禮維安任務)、國會警察局與其他聯邦執法單位，防止另類右翼團體破壞拜登入主白宮。

沃克強調，國民兵不會主動逮捕任何人，只有在生命處於危險時才會正當防衛。屆時，國民兵將使用最小程度的武力來自衛。

雖然如此，這是美國首都令人震驚而罕見的軍事化，也是國民兵在短短不到1年內，在該地的第3次部署。在「黑人的命也是命」抗議當中，華盛頓特區國民兵因使用武力過當而遭致批評。在6日的川粉之亂中，事前由於特區市長要求，國民兵減少駐紮人數，導致國會遭圍困數小時後，增援部隊才姍姍來遲。如何記取這2次教訓，在完成任務與最小侵犯性中取得平衡，成為這次任務重點。

沃克表示，目前仍不確定結束部署的時間。初步規劃將持續部署至24日，但具體時間仍取決於20日就職典禮結束後的情勢發展。當然，國民兵希望一切盡快恢復正常。報導中指出，與其他州不同，華盛頓特區國民兵的最終指揮調動權握在總統手中，而透過國防部與陸軍部長執行。

(中時新聞網)