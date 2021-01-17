桃園市議員王浩宇在昨(16)日的罷免投票中，遭到中壢市民正式以8萬多票的罷免票，趕出桃園市議會；資深媒體人王瑞德再罷免前曾在臉書發文，狠嗆中壢人都是一盤散沙，認為罷免根本就不可能通過；但在罷免通過後，卻迅速改口，表示早就認為王浩宇必被罷免。王瑞德光速改口，把網友笑翻了，直呼彎轉真快！

王瑞德在罷免前在臉書中指出，他完全不相信罷免團隊有本事罷免王浩宇，7萬9千多票的票數並不是簡單可以辦到的，憑罷免團隊在桃園的一盤散沙，根本就不可能罷免成功。結果王浩宇在16日以超過8萬票，遭中壢市民趕出桃園市議會，大出王瑞德所料。

沒想到王瑞德在罷免過後發文表示，在招明威中原大學事件後，他就已經認為王浩宇必遭罷免，沒有中心思想的麻煩製造者，到處引戰卻缺乏正當性，過度重視網路聲量卻沒有謀略，更成了桃園綠營的最大阻礙。

王瑞德表示，他在選前「略施小計」，假以罷免團體之手來拆掉民進黨未來的未爆彈。這個說法讓網友笑翻了，直呼「轉真快」、「不愧是尚書大人」、「我都不知道該不該挺瑞德兄了，以前很喜歡他的評論的說」、「最好笑的是他第二篇文修好幾次」、「關於王瑞德建議謹慎發言，他會開吉的」。

(中時新聞網)